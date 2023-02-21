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Искать нового Джеймса Бонда до сих пор не начали

Искать нового Джеймса Бонда до сих пор не начали
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Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи недавно рассказала изданию LADbible о статусе поиска нового агента 007. По словам продюсера, искать актёра ещё даже не начинали. Подобное она говорила и летом прошлого года. Видимо, ситуация никак не изменилась.

Более того, пока что даже не проводились работы над сценарием следующей ленты про Бонда. А актёр, которого подберут, должен будет играть персонажа минимум 10 лет — на это рассчитывает Брокколи.

И когда мы подбираем Бонда, это обязывает актёра играть его в течение 10–12 лет. Так что многие, вероятно, думают: «Действительно ли мне это нужно?» Не все хотят этим заниматься. Речь идёт не только о подборе актёра для фильма. Речь идёт о переосмыслении самого Джеймса Бонда.
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Последним актёром, сыгравшим Бонда, стал Дэниел Крейг. В последний раз он сыграл героя в «Не время умирать».

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