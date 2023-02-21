Microsoft согласилась выпускать Call of Duty на платформах Nintendo в течение 10 лет
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Президент Microsoft Брэд Смит в социальных сетях сообщил, что Microsoft подписала с Nintendo контракт на десять лет. Он обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли.
Примечательно, что контракт уже подписан, однако сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не завершена. Вероятно, контракт решили подписать, чтобы указать на серьёзность намерений касательно выпуска Call of Duty на Nintendo. Ранее это лишь активно обсуждали.
Фото: Twitter
Microsoft и Nintendo провели переговоры и подписали обязательное 10-летнее соглашение о выпуске Call of Duty на Nintendo. Игры будут выходить в тот же день и с тем же контентом, что и на других платформах.
Интереснее то, что будет с этой сделкой, если поглощение Activision Blizzard так и не состоится.
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