Microsoft согласилась выпускать Call of Duty на платформах Nintendo в течение 10 лет

Президент Microsoft Брэд Смит в социальных сетях сообщил, что Microsoft подписала с Nintendo контракт на десять лет. Он обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли.

Примечательно, что контракт уже подписан, однако сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не завершена. Вероятно, контракт решили подписать, чтобы указать на серьёзность намерений касательно выпуска Call of Duty на Nintendo. Ранее это лишь активно обсуждали.

Фото: Twitter

Microsoft и Nintendo провели переговоры и подписали обязательное 10-летнее соглашение о выпуске Call of Duty на Nintendo. Игры будут выходить в тот же день и с тем же контентом, что и на других платформах.

Интереснее то, что будет с этой сделкой, если поглощение Activision Blizzard так и не состоится.