Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft согласилась выпускать Call of Duty на платформах Nintendo в течение 10 лет

Microsoft согласилась выпускать Call of Duty на платформах Nintendo в течение 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Microsoft Брэд Смит в социальных сетях сообщил, что Microsoft подписала с Nintendo контракт на десять лет. Он обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли.

Примечательно, что контракт уже подписан, однако сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не завершена. Вероятно, контракт решили подписать, чтобы указать на серьёзность намерений касательно выпуска Call of Duty на Nintendo. Ранее это лишь активно обсуждали.

Фото: Twitter

Microsoft и Nintendo провели переговоры и подписали обязательное 10-летнее соглашение о выпуске Call of Duty на Nintendo. Игры будут выходить в тот же день и с тем же контентом, что и на других платформах.
Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор

Интереснее то, что будет с этой сделкой, если поглощение Activision Blizzard так и не состоится.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023