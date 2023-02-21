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«Весь мир может погибнуть!» Вышел релизный трейлер Atomic Heart

«Весь мир может погибнуть!» Вышел релизный трейлер Atomic Heart
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Студия Mundfish выпустила релизный трейлер Atomic Heart, в котором кратко рассказала о сюжетной завязке экшена и показала нескольких важных персонажей, включая бабу Зину.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР 1955 года, в котором страна совершила технологическую революцию. Главный герой Сергей Нечаев прибывает на предприятие №3826 в момент, когда на нём вспыхивает восстание андроидов. Теперь майору необходимо узнать причину сбоя в искусственном интеллекте и остановить машины, тем самым принеся спасение человечеству.

Atomic Heart уже доступна на ПК и консолях. Критики приняли игру в целом положительно, мы тоже, скорее, похвалили дебютный проект Mundfish.

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