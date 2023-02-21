Перезапуск «Хеллбоя» будет фильмом для взрослых
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Несколько дней назад появилась информация, что франшизу «Хеллбой» перезапустят. После новостей режиссёр картины Брайан Тейлор раскрыл некоторые детали фильма изданию Collider.
По словам Тейлора, фильм будет взрослым и мрачным. Он хочет сделать достойную экранизацию комикса про Хеллбоя, чтобы порадовать фанатов.
Я хочу, чтобы фанаты знали: мы подходим к этому фильму с любовью к оригиналу и к персонажу. Мы не пытаемся заново изобрести какое-то совершенно другое представление о Хеллбое — мы пытаемся вернуться к ощущениям от комиксов. Это то, чего раньше не видели на экране.
Съёмки новой части франшизы начнутся уже в апреле, а информация об актёрском составе появится довольно скоро. Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.
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