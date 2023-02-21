Перезапуск «Хеллбоя» будет фильмом для взрослых

Несколько дней назад появилась информация, что франшизу «Хеллбой» перезапустят. После новостей режиссёр картины Брайан Тейлор раскрыл некоторые детали фильма изданию Collider.

По словам Тейлора, фильм будет взрослым и мрачным. Он хочет сделать достойную экранизацию комикса про Хеллбоя, чтобы порадовать фанатов.

Я хочу, чтобы фанаты знали: мы подходим к этому фильму с любовью к оригиналу и к персонажу. Мы не пытаемся заново изобрести какое-то совершенно другое представление о Хеллбое — мы пытаемся вернуться к ощущениям от комиксов. Это то, чего раньше не видели на экране.

Съёмки новой части франшизы начнутся уже в апреле, а информация об актёрском составе появится довольно скоро. Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.