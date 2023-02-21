Atomic Heart показала сильный старт в Steam
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Ночью прошла премьера Atomic Heart на всех платформах — запуск в Steam и VK Play состоялся в 2:00 мск. В течение нескольких часов онлайн стабильно вырастал, а пиковый по итогам составил 23 720 человек — и он явно должен вырасти.
Важно отметить, в каком контексте запускалась игра — начало недели, да ещё и прямо ночью. Вдобавок в магазине Valve она недоступна в Китае, России и других странах СНГ. Вдобавок ПК-версия доступна сразу в Game Pass — и там она появилась на 12 часов раньше.
В итоге даже в таких условиях Atomic Heart в первый же день показала лучший результат, чем:
- The Callisto Protocol — 17 580 человек;
- Need for Speed Unbound — 14 063 человека;
- Marvel's Midnight Suns — 15 500 человек.
Ближайший конкурент Atomic Heart — ремейк Dead Space. На старте хоррор привлёк 30 925 человек — и у Atomic Heart есть шансы превзойти результаты игры EA.
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