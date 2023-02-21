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Третий сезон «Охотника за разумом» отменён. Netflix не хочет тратить деньги на продолжение

Третий сезон «Охотника за разумом» отменён. Netflix не хочет тратить деньги на продолжение
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В интервью французскому изданию Le Journal du dimanche режиссёр Дэвид Финчер подтвердил, что в данный момент у него нет никаких планов по продолжению сериала «Охотник за разумом». Постановщик гордится первыми двумя сезонами, однако производство шоу стоит дорого, и в Netflix недовольны цифрами, которые ранее показывал сериал.

Я очень горжусь первыми двумя сезонами. Но это особенно дорогое шоу, и, по мнению Netflix, мы не привлекли достаточно большую аудиторию, чтобы оправдать его бюджет. Я их не виню, они пошли на риск, запустив сериал в производство.

«Охотник за разумом» — один из самых высокооценённых сериалов Netflix. Шоу рассказывает об агентах ФБР, которые общаются с уже пойманными серийными убийцами, чтобы понять ход их мыслей и раскрывать будущие преступления.

Первый сезон «Охотника за разумом» вышел в 2017 году, второй — в 2019-м. Оба сезона зрители встретили восторженно, однако на массовую аудиторию шоу замахнуться всё же не смогло.

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