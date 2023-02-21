Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Габриэль Луна готов сыграть Томми во втором сезоне сериала The Last of Us

Габриэль Луна готов сыграть Томми во втором сезоне сериала The Last of Us
Комментарии

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у актёра Габриэля Луны, сыгравшего Томми в сериале The Last of Us. Луна отметил, что уже обсуждал второй сезон шоу и даже предлагал какие-то свои идеи.

Напомним, что во второй The Last of Us у Томми важная роль. Она серьёзнее и мрачнее, чем в первой. Актёр рассказал, что готовился к ней ещё до того, как стартовал первый сезон.

Когда я играл в игры, я воспринимал историю как один большой кусок, одну единую историю. Так что я готовился к первому сезону не меньше, чем к работе ко второму сезону. Я полностью готов.
Шестая серия The Last of Us поражает великолепными актёрами. Это те самые Джоэл и Элли Шестая серия The Last of Us поражает великолепными актёрами. Это те самые Джоэл и Элли

Сериал The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сервис не работает. Седьмая серия шоу выйдет 27 февраля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023