В России резко выросло число сайтов с пиратскими фильмами и сериалами

Количество пиратских сайтов в русскоязычном сегменте интернета стремительно растёт. Только за первые десять дней февраля регистрация доменов на тему фильмов и сериалов увеличилась на 64% в сравнении с январём, и «подавляющее большинство» из них принадлежит пиратам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства Angara Security.
Как отмечают в исследовании, резкий скачок в регистрации пиратских сайтов связан с новостной повесткой по контенту в отечественных онлайн-кинотеатрах. Так, уже 1 марта из «Кинопоиска» пропадут фильмы, сериалы и мультфильмы Disney, включая «Один дома» и проекты киновселенной Marvel, а 1 февраля из сервиса пропали фильмы о Гарри Поттере.
Как отмечают эксперты, российские зрители привыкли к качественному западному контенту. И как только он пропадёт из отечественных сервисов, аудитория уйдёт к пиратам, где будут доступны все привычные фильмы и сериалы. При этом гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» и член Экспертного совета Фонда кино Алексей Бырдин не видит в этом большой проблемы. По его словам, объём незаконного контента в текущем году не должен увеличиться больше, чем на два-три процента.
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