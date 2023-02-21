Atomic Heart опять бьёт рекорды Steam. Игра уже превзошла ремейк Dead Space

Atomic Heart уже показал бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода, но после обеда игроки вновь начали активно начинать или продолжать своё прохождение. Пиковый онлайн уже превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.
Мы решили вплотную следить за результатами Atomic Heart в Steam — как это совсем недавно делали с Hogwarts Legacy. Статистика обновляем в реальном времени — возвращайтесь, чтобы узнать, каких высот добилась игра в итоге.
Пиковый онлайн Atomic Heart. LIVE
- 7:00 мск — 23 720 человек
- 15:13 мск — 32 057 человек
- 15:55 мск — 35 177 человек
Atomic Heart уже показала один из лучших стартов 2023 года в Steam: у Dead Space было 30 925 человек, у Wild Hearts — 28 511 человек, а у Forspoken — 12 579 человек. Впереди из крупных релизов только Hogwarts Legacy, но к ней интерес просто колоссальный — там под миллион игроков в пике.
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