Взлом Hogwarts Legacy задерживается. У хакерши возникли трудности с Denuvo

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Известная хакерша под ником EMPRESS рассказала о текущем статусе взлома Hogwarts Legacy. Судя по всему, у неё возникли некоторые затруднения с преодолением защиты Denuvo 17, из-за чего ей пришлось отложить выпуск второй беты для исправления ошибок первой. Она попросила геймеров следить за новостями и дать ей чуть больше времени.

За взлом новой игры по «Гарри Поттеру» хакерша взялась ещё в начале февраля, пообещав с лёгкостью обойти все антипиратские меры разработчиков. По итогам двух с половиной недель EMPRESS всё же признала, что у новой версии Denuvo очень много слоёв, которые необходимо пройти для полноценного взлома.

С тех пор для Hogwarts Legacy вышло уже два патча на ПК, и пока неясно, будет ли взломанная версия поддерживать обновления от разработчиков. Однако даже если хакерша сможет обойти защиту, то вряд ли это сильно повлияет на продажи: пиковый период популярности игры уже прошёл.