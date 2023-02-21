Орландо Блум хотел бы вернуться к роли Уилла Тёрнера из «Пиратов Карибского моря»

Орландо Блум дал большое интервью изданию Parade в честь премьеры финального сезона сериала «Карнивал Роу». Актёра просто не могли не спросить о персонажах, к которым он бы с радостью вернулся.

И здесь актёр не подвёл: он был бы не против вновь сыграть Уилла Тёрнера из «Пиратов Карибского моря». Он сравнил потенциальное возвращение к Уиллу с Леголасом в «Хоббите» спустя 10 лет после «Властелина колец».

Знаете, мне удалось вернуться и сыграть Леголаса в «Хоббите» спустя 10 лет. И это было очень весело! Я бы не прочь посмотреть на то, как Уилл Тёрнер выглядел бы сегодня.



Он был таким серьёзным парнем, но после того, как он столько времени барахтался на дне океана и столько всего пережил, было бы интересно посмотреть, как он всплывёт на поверхность и на что он будет похож.

Потенциальное возвращение Орландо Блума к своей знаменитой роли действительно возможно. По крайней мере, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер не видит никаких проблем по возвращению старой команды в строй.