Серверы VK Play рухнули в день выхода Atomic Heart

Atomic Heart в России стала эксклюзивом магазина VK Play — к сожалению, сервис явно не был готов к такому наплыву игроков (как часто мы это слышим), поэтому серверы попросту не справляются. Многие пользователи жалуются, что скорость загрузки не превышает 10 килобайт в секунду или игра вообще не скачивается.
Как показала проверка «Чемпионата», в 16:40 мск с проблемой начали частично справляться, однако скорость то и дело снижается до минимальной и прыгает туда-сюда. Вдобавок больше 30 мегабайт в секунду клиент не даёт скачивать.
До выхода мы дважды скачивали игру из VK Play — тогда скорость сразу же была максимальной (100 мегабайт в секунду) и никаких проблем за это время не возникало. Поэтому нагрузка на серверы явно большая, но с ней потихоньку справляются.
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