В шестом эпизоде сериала The Last of Us нашли очередной ляп от HBO

20 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала The Last of Us. Серия стала одной из самых высокооценённых во всём шоу, однако в одной из сцен зрители заметили ляп.

Речь идёт о моменте на мосту, который пересекают Джоэл и Элли. На одном из крупных планов можно увидеть съёмочную команду, которая как ни в чём не бывало стоит возле деревьев. На это сперва обратил внимание один из зрителей шоу в «Твиттере», а затем и СМИ.

Фото: Twitter

Подобные технические ляпы уже стали привычной чертой для HBO. Пожалуй, самым известным огрехом стал стаканчик с кофе из «Старбакса» в средневековом мире «Игре Престолов». После этого с ляпом столкнулся и «Дом дракона» — авторы забыли наложить графику на зелёную перчатку Визериса.