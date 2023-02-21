В шестом эпизоде сериала The Last of Us нашли очередной ляп от HBO
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20 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала The Last of Us. Серия стала одной из самых высокооценённых во всём шоу, однако в одной из сцен зрители заметили ляп.
Речь идёт о моменте на мосту, который пересекают Джоэл и Элли. На одном из крупных планов можно увидеть съёмочную команду, которая как ни в чём не бывало стоит возле деревьев. На это сперва обратил внимание один из зрителей шоу в «Твиттере», а затем и СМИ.
Фото: Twitter
Подобные технические ляпы уже стали привычной чертой для HBO. Пожалуй, самым известным огрехом стал стаканчик с кофе из «Старбакса» в средневековом мире «Игре Престолов». После этого с ляпом столкнулся и «Дом дракона» — авторы забыли наложить графику на зелёную перчатку Визериса.
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