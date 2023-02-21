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Дэвиду Харбору придётся сниматься одновременно для Marvel и в финале «Очень странных дел»

Американский актёр Дэвид Харбор сообщил о планах совместить съёмки сразу в двух крупных проектах проектах летом этого года.

Речь о работе над пятым сезоном сериала «Очень странные дела» и возращении к роли Красного Стража в супергейройском фильме «Громовержцы» от Marvel.

Актёру придётся постоянно ездить между двумя площадками, но сам Харбор уверяет, что готов к трудностям.

Продюсеры приложили немало усилий, чтобы всё получилось, но это означает, что мне придется бегать туда-сюда между съемками в Атланте, график просто безумный. Но вы же знаете, я молод и мужественен, поэтому считаю, что смогу это сделать. Это будет адское лето. Будет просто много работы, но я мотивирован — я делаю два замечательных проекта. Так что всё в порядке.

Харбор также пообещал, что финал Stranger Things получится по-настоящему классным, но считает, что сейчас пришло время завершить сериал.

Забавно, что когда я начинал съёмки, я не хотел, чтобы сериал заканчивался. Это отличное шоу, даже если бы меня там не было. Сейчас прошло почти девять лет, и я думаю, что пора заканчивать. Да, это очень горько и грустно. Но мы все выросли, настало время покинуть это гнездо и попробовать что-то другое. Это горько, но точно пора заканчивать.

Ожидается, что пятый сезон «Очень странных дел» станет финалом сериала. Съёмки начнутся весной этого года.