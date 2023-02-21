Дэвиду Харбору придётся сниматься одновременно для Marvel и в финале «Очень странных дел»
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Американский актёр Дэвид Харбор сообщил о планах совместить съёмки сразу в двух крупных проектах проектах летом этого года.
Речь о работе над пятым сезоном сериала «Очень странные дела» и возращении к роли Красного Стража в супергейройском фильме «Громовержцы» от Marvel.
Актёру придётся постоянно ездить между двумя площадками, но сам Харбор уверяет, что готов к трудностям.
Продюсеры приложили немало усилий, чтобы всё получилось, но это означает, что мне придется бегать туда-сюда между съемками в Атланте, график просто безумный. Но вы же знаете, я молод и мужественен, поэтому считаю, что смогу это сделать. Это будет адское лето. Будет просто много работы, но я мотивирован — я делаю два замечательных проекта. Так что всё в порядке.
Харбор также пообещал, что финал Stranger Things получится по-настоящему классным, но считает, что сейчас пришло время завершить сериал.
Забавно, что когда я начинал съёмки, я не хотел, чтобы сериал заканчивался. Это отличное шоу, даже если бы меня там не было. Сейчас прошло почти девять лет, и я думаю, что пора заканчивать. Да, это очень горько и грустно. Но мы все выросли, настало время покинуть это гнездо и попробовать что-то другое. Это горько, но точно пора заканчивать.
Ожидается, что пятый сезон «Очень странных дел» станет финалом сериала. Съёмки начнутся весной этого года.
Новость по темеФинальный сезон «Очень странных дел» начнут снимать весной
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