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В Marvel прокомментировали слухи о возвращении Железного человека

В Marvel прокомментировали слухи о возвращении Железного человека
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В интернете уже несколько месяцев ходят слухи о возвращении Роберта Дауни-младшего к роли Железного человека. Речь идёт скорее о большом камео: актёр якобы должен вернуться для «Мстителей 6», в которых большую роль сыграют мультивселенные.

Один из продюсеров Marvel Стивен Бруссар прокомментировал слухи в разговоре с изданием Gizmodo. По его словам, КВМ уже находится в стадии перехода к новому, более молодому поколению супергероев, поэтому о возвращении актёра речи не идёт.

После первых 10 лет киновселенной Marvel пришло время передавать эстафету новым супергероям. И Роберт Дауни-младший здесь не исключение. Сейчас на передний план выходит новое поколение, что, опять же, всегда происходило в комиксах.

Конечно, продюсер Marvel может лукавить, чтобы не испортить сюрприз фанатам. По данным инсайдеров, Дауни-младший уже договорился как минимум на появление во «Мстителях 6».

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Источник: Роберт Дауни-младший точно вернётся к Железному человеку в новых фильмах Marvel
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