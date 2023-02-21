Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел анонсирующий трейлер мобильной игры Mighty DOOM

Вышел анонсирующий трейлер мобильной игры Mighty DOOM
Комментарии

Студия Bethesda выложила новый ролик с геймплеем предстоящей мобильной игры Mighty DOOM, а также назвала дату её выхода на iOS и Android.

Rogue-like с изометрией позволит поиграть за Палача Рока в новом сеттинге. В январе игру уже опробовали геймеры из Канады и Океании — тогда рейтинг Mighty DOOM в игровых магазинах превысил 4,5 из 5.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Релиз Mighty DOOM состоится 21 марта 2023 года, а пока разработчики из Bethesda предлагают пройти процедуру предварительной регистрации в Google Play или AppStore.

Последней игрой серии на ПК в текущий момент остаётся DOOM Eternal, которая вышла в 2020 году. О планах по развитию серии пока ничего неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023