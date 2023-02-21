Вышел анонсирующий трейлер мобильной игры Mighty DOOM

Студия Bethesda выложила новый ролик с геймплеем предстоящей мобильной игры Mighty DOOM, а также назвала дату её выхода на iOS и Android.

Rogue-like с изометрией позволит поиграть за Палача Рока в новом сеттинге. В январе игру уже опробовали геймеры из Канады и Океании — тогда рейтинг Mighty DOOM в игровых магазинах превысил 4,5 из 5.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Релиз Mighty DOOM состоится 21 марта 2023 года, а пока разработчики из Bethesda предлагают пройти процедуру предварительной регистрации в Google Play или AppStore.

Последней игрой серии на ПК в текущий момент остаётся DOOM Eternal, которая вышла в 2020 году. О планах по развитию серии пока ничего неизвестно.