Съёмки «Плохих парней 4» с Уиллом Смитом стартуют в апреле
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На сайте Production List стала известна дата начала съёмок «Плохих парней 4». Новый фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом начнут снимать уже 3 апреля в Атланте, США. Сколько именно продлятся съёмки и когда состоится премьера ленты, неизвестно.
Режиссёрами будущей картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.
«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.
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