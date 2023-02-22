«Я буду мертва». Джоан Роулинг — о ненависти со стороны людей и своём наследии

Джоан Роулинг известна в первую очередь как создательница «Гарри Поттера». По её произведениям было снято восемь фильмов, а сама франшиза стала одной из самых популярных среди фэнтези. Однако в последнее время про Роулинг говорят исключительно в негативном ключе.

Всё из-за того, что в 2020 году писательница резко высказалась о трансгендерах, чем породила бесконечный поток хейта и ненависти к себе. Недавно Роулинг посетила подкаст, посвящённый скандалу. Она рассказала, что её не беспокоит, как отрицательное отношение к ней повлияет на её наследие.

Я не хожу по своему дому, думая о своём наследии. Знаете, не самый лучший способ прожить жизнь, расхаживая и думая: «Каким будет моё наследие?». Неважно, каким оно будет, я буду мертва. Меня волнует настоящее. Я думаю о живых людях.

Ещё Роулинг подчеркнула, что во время тех высказываний не хотела никого обидеть, а люди её просто неправильно поняли.