«Я буду мертва». Джоан Роулинг — о ненависти со стороны людей и своём наследии
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Джоан Роулинг известна в первую очередь как создательница «Гарри Поттера». По её произведениям было снято восемь фильмов, а сама франшиза стала одной из самых популярных среди фэнтези. Однако в последнее время про Роулинг говорят исключительно в негативном ключе.
Всё из-за того, что в 2020 году писательница резко высказалась о трансгендерах, чем породила бесконечный поток хейта и ненависти к себе. Недавно Роулинг посетила подкаст, посвящённый скандалу. Она рассказала, что её не беспокоит, как отрицательное отношение к ней повлияет на её наследие.
Я не хожу по своему дому, думая о своём наследии. Знаете, не самый лучший способ прожить жизнь, расхаживая и думая: «Каким будет моё наследие?». Неважно, каким оно будет, я буду мертва. Меня волнует настоящее. Я думаю о живых людях.
Ещё Роулинг подчеркнула, что во время тех высказываний не хотела никого обидеть, а люди её просто неправильно поняли.
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