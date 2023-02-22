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Сериал «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера может стартовать осенью

Сериал «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера может стартовать осенью
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Недавно Розарио Доусон стала гостём шоу Today with Hoda & Jenna. Актриса рассказала, когда фанатам стоит ждать сериал «Асока», который выйдет на сервисе Disney+.

По словам Доусон, проект должен стартовать осенью. Каких-то точных дат актриса не назвала, но теперь известно, что раньше конца года сериал не запустят.

Видео доступно на YouTube-канале TODAY with Hoda & Jenna. Права на видео принадлежат TODAY with Hoda & Jenna.

Шоу «Асока» будет посвящено Асоке Тано — бывшей ученице Энакина Скайуокера и сильному джедаю. Детали сериала держатся в секрете, однако известно, что Хейден Кристенсен вновь сыграет Скайуокера.

Проект разработали Джон Фавро и Дэйв Филони, поэтому качество шоу может оказаться вполне приличным.

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