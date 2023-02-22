Microsoft: Sony тотально доминирует на рынке консолей почти по всему миру

Вчера в Брюсселе выступил президент Microsoft Брэд Смит. В ходе своего выступления он пытался доказать регуляторам необходимость поглощения Activision Blizzard и доминирование Sony на рынке консолей.

Смит заявил, что PlayStation явно захватила лидирующие позиции по сравнению с консолями Xbox. Так, в Европе 80% рынка принадлежат PlayStation, в Японии аж 94%, а во всём мире — 70%. Почему-то Смит не упомянул Nintendo. Если бы он внёс данные компании, то вряд ли бы у Sony оказалось доминирующее положение. А ещё Смит показал занимательный график. Его можно увидеть ниже.

Фото: Twitter

Также в своём выступлении президент Microsoft говорил, что поглощение поддерживают крупные компании. Например, NVIDIA, Valve и другие.

Подумайте о рынке в Европе. Это рынок, на котором Sony занимает 80%. В глобальном масштабе это примерно 70%. В Японии это 96%. Эти цифры были удивительно стабильными в течение двух десятилетий. Даже в прошлом году, когда у Sony были проблемы с поставками, всё оказалось удачно.

Смит также упомянул, что у Sony есть 286 эксклюзива, тогда как у Microsoft их всего 58. Вероятно, этими словами он тоже хотел дать регуляторам понять о доминирующем положении японской компании.

В целом президент Microsoft надеется, что его компании получится достичь соглашения с Sony и прийти к общему решению. Смит в этом уверен. Будет ли Sony комментировать выступление Смита, неизвестно.