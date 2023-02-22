Valve забанила 40 тыс. читеров в Dota 2 за неделю

Разработчики Dota 2 из компании Valve отчитались перед геймерами за работу над улучшением сообщества. За последнюю неделю компания пожизненно заблокировала около 40 тысяч аккаунтов, на которых использовалось стороннее ПО для получения преимущества в игре.

В Valve рассказали, что выпустили особый апдейт, который позволил выявлять читы.

«Приманкой» стали данные, которые запрашивались только программами, дающими нечестное преимущество, и никак не используются при обычной игре. Все заблокированные сегодня аккаунты запрашивали доступ к этим данным, отчего мы уверены в заслуженности каждой из блокировок.

Разработчики Dota 2 особо подчеркнули свои намерения публично огласить произошедшее

Обычно борьба против читеров ведётся за кулисами, но эту ситуацию мы захотели привести в пример, чтобы чётко показать: если вы играете со сторонним ПО, считывающим данные из игрового клиента, ваш аккаунт в Доте может быть заблокирован навсегда.

Также Valve отметила, что если в подобном будут замечены профессиональные игроки, то они будут пожизненно отстранены от участия в Dota Pro Circuit, мэйджорах и The International.