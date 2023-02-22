Продюсер Pixar: «История игрушек 5» удивит зрителей

В начале февраля Disney внезапно представила сразу три продолжения своих культовых франшиз: «Историю игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2». Анонс случился на фоне массовых сокращений: из компании уволили 7000 сотрудников.

На днях одна из ключевых фигур студии Pixar Пит Доктер поделился первыми деталями будущих мультфильмов. Речь зашла об «Истории игрушек» — самой популярной франшизе студии. По словам продюсера, пятая часть удивит зрителей.

Думаю, «История игрушек 5» удивит зрителей. В ней есть действительно крутые вещи, которых вы ещё не видели.

У «Истории игрушек 5» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, зрителям придётся подождать новых приключения Вуди и его игрушечных друзей как минимум до 2024 года.

Что касается остальных представленных мультфильмов, то Доктер попросил фанатов немного подождать. В запасе у Pixar ещё много идей, однако для их воплощения авторам нужно время.