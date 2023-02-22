Лиам Нисон когда-то отказался от «Джеймса Бонда» из-за своей жены

Продюсеры «Джеймса Бонда» уже третий год находятся в поисках нового актёра на главную роль и всё никак не могут выбрать подходящую кандидатуру. Дело в том, что авторам нужен молодой человек, готовый стать культовым героем на 10-15 лет — на такое соглашаются немногие.

В интервью Variety Лиам Нисон рассказал забавную историю о том, как он отказался от роли 30 лет назад. После премьеры «Списка Шиндлера» в 1993 году ему позвонила Барбара Брокколи, продюсер шпионской франшизы. Она предложила ему стать следующим Джеймсом Бондом, однако актёр так и не смог дать положительный ответ из-за своей жены.

Тогда только вышел «Список Шиндлера», и Барбара Брокколи пару раз звонила мне, чтобы спросить, заинтересован ли я в «Бонде», и я отвечал: «Да, мне было бы интересно». А затем моя прекрасная будущая жена Наташа Ричардсон сказала мне: «Лиам, если ты сыграешь Джеймса Бонда, я не выйду за тебя замуж».

Актёр воспринял слова жены всерьёз, поэтому так и не стал Джеймсом Бондом. Впоследствии роль спецагента достанется Пирсу Броснану, а сам Нисон сыграет в другой экшен-франшизе — «Заложница».