Стивен Спилберг — о своей карьере в кино: я ещё не закончил

Культовый режиссёр Стивен Спилберг, автор «Индианы Джонса», «Списка Шиндлера», «Поймай меня, если сможешь» и множества других блокбастеров, стал лауреатом немецкой премии «Золотой медведь». Жюри Берлинского кинофестиваля поблагодарило американского постановщика за невероятный вклад во всю индустрию.
В своей речи 76-летний режиссёр заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Несмотря на огромный опыт в кино, он всё ещё ощущает те самые невероятные эмоции на съёмках новых фильмов, которые он когда-то ощутил при создании «Дуэли» 1972 года. Он собирается продолжать радовать зрителей новыми произведениями до тех пор, пока они приносят людям эмоции.
Я также чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь. Но я ещё не закончил, хочу продолжать работать. Хочу продолжать учиться, открывать и пугать себя, а иногда и вас, до смерти. Пока это приносит мне радость, и пока мои зрители могут находить радость и другие человеческие ценности в моих фильмах, я продолжу говорить «снято».
Последний на данный момент фильма Спилберга, «Фабельманы», в этом годе борется за «Оскар» сразу в нескольких номинациях, включая лучший фильм.
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