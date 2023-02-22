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Хейтеры создали пародию на Hogwarts Legacy, где они отговаривают игроков от покупки

Хейтеры создали пародию на Hogwarts Legacy, где они отговаривают игроков от покупки
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Hogwarts Legacy — очень популярная и успешная игра, которую, к сожалению, сильно невзлюбили из-за высказываний автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Хейтеры даже сделали небольшую игру — симулятор покупки Hogwarts Legacy. На это обратило внимание издание Dexerto.

Суть проекта простая — вы просто покупаете Hogwarts Legacy и, по задумке авторов, чувствуете себя после этого не очень хорошо. Тайтл представляет собой чат. Игра начинается с того, что генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав обращается к геймеру с просьбой купить игру, поскольку «разработчики действительно усердно работали и заслуживают награды».

Вот как выглядит сама игра

Фото: Dexerto

После этого появляется некая женщина по имени Эшли, которая возражает и говорит, что покупка игры поможет Джоан Роулинг получать прибыль, поэтому приобретать тайтл явно не стоит. После этого игрокам нужно решить, стоит ли покупать больше копий или нет.

Hogwarts Legacy — все рекорды игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy — все рекорды игры по «Гарри Поттеру»

В данный момент игра не работает по неизвестной причине. Так же неизвестно, можно ли будет поиграть в проект вновь.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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