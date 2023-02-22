Кинотеатры России покажут «Человека-муравья 3» в марте

17 февраля до мировых кинотеатров добрался «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — третий сольный фильм о супергерое Скотте Лэнге. Именно с него стартовала пятая фаза киновселенной Marvel, которая завершится через полтора года, в сентябре 2024 года.
К сожалению, из-за ухода Disney в России прокат так и не стартовал, однако отечественные кинотеатры всё же покажут ленту в РФ. Прокат «Человека-муравья 3» в стране начнётся уже 2 марта как минимум в Перми, Калининграде, Пензе и других городах.
Анонс «Человека-муравья 3» в Пензе
Фото: sovremennik.info
Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, показ новинки Marvel либо организовывает сторонняя компания, либо фильм становится частью «предсеансового обслуживания». Ранее в России именно так показывали «Аватара 2», «Чёрную пантеру: Ваканду навеки», «Топ Ган: Мэверик» и другие блокбастеры.
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