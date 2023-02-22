В Gran Turismo 7 начали тестировать революционный искусственный интеллект

В Gran Turismo 7 со свежим обновлением не только добавили новый контент и завезли поддержку PlayStation VR2, но ещё и начали тестировать продвинутый искусственный интеллект «Софи» (Sophy).
Про него разработчики говорили ещё до выхода гонки, год назад, но дальше разговоров ничего так и не шло. Оказывается, всё это время Polyphony Digital продолжала создание, тестирование и внедрение «Софи» в гонку. Искусственный интеллект разрабатывали в коллаборации с подразделением Sony по изучению ИИ.
В рамках теста «Софи» доступна только на PS5 в специальном режиме GT Sophy Race Together. Пока разработчики предусмотрели лишь четыре гонки «один на один» на абсолютно одинаковых машинах — так особенности поведения ИИ станут понятнее. Параллельно с тестами команда будет собирать отзывы.
Страница режима с «Софи»
Фото: Sony
Тестирование продлится до конца марта, после чего режим отключат, но периодически такие тесты будут продолжаться.
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