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В новом тизере «Крика 6» Дженна Ортега даёт важные советы

В новом тизере «Крика 6» Дженна Ортега даёт важные советы
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Paramount Pictures презентовала свежий тизер хоррора «Крик 6». В ролике звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и её коллеги Мелисса Баррера и Мэйсон Гудинг, которые тоже играют в ужастике, дают советы по спасению от кровожадного Призрачного лица. Они рекомендуют держать телефон всегда заряженным, не отвечать на звонки с незнакомых номеров, стараться освещать все тёмные места в доме и не забывать закрывать все двери.

Новые тизер «Крика 6» с Дженной Ортегой

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Режиссёрами «Крика 6» выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Сюжетно фильм продолжит события пятой части, при этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. Продолжительность картины составит 123 минуты. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.

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