Фанаты выпустили русскую озвучку дополнения Burial at Sea для BioShock Infinite

Творческая команда CGINFO объявила о выходе русской озвучки дополнения Burial at Sea для BioShock Infinite. Авторы перевели и озвучили первое расширение для последней на данный момент части серии.

Видео доступно на YouTube-канале cginfovoice. Права на видео принадлежат Take-Two

CGINFO начала работу над локализацией дополнения ещё осенью 2014 года, однако работа затянулась на целых восемь лет. В команде заявили, что в скором времени также выйдет и озвучка второй части Burial at Sea, однако точные сроки авторы не назвали.

Скачать русскую озвучку Burial at Sea для BioShock Infinite можно в официальной группе CGINFO. Ранее команда также внесла коррективы в перевод и озвучила оригинальную игру 2013 года.