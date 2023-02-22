Фанаты выпустили русскую озвучку дополнения Burial at Sea для BioShock Infinite
Поделиться
Творческая команда CGINFO объявила о выходе русской озвучки дополнения Burial at Sea для BioShock Infinite. Авторы перевели и озвучили первое расширение для последней на данный момент части серии.
Видео доступно на YouTube-канале cginfovoice. Права на видео принадлежат Take-Two
CGINFO начала работу над локализацией дополнения ещё осенью 2014 года, однако работа затянулась на целых восемь лет. В команде заявили, что в скором времени также выйдет и озвучка второй части Burial at Sea, однако точные сроки авторы не назвали.
Скачать русскую озвучку Burial at Sea для BioShock Infinite можно в официальной группе CGINFO. Ранее команда также внесла коррективы в перевод и озвучила оригинальную игру 2013 года.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
17:03
-
16:27
-
16:23
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:03
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:29
-
12:52
-
12:45
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
09:05
-
08:43
- 21 февраля 2023
-
20:25
-
20:13
-
20:02
-
19:25
-
19:20
-
19:06
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:33
-
17:06
Партнерский контент