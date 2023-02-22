По «Человеку-пауку: Через вселенные 2» выпустят милые фигурки Funko

Funko уже готовится к релизу анимационного приключения «Человек-паук: Через вселенные 2». Компания анонсировала коллекцию милейших фигурок главных героев мультфильма.
В линейку вошли эксклюзивные фигурки Человека-паука 2099, Паука-панка, Алого Паука и других. А также стандартные игрушки — обычный Человек-паук, Женщина-паук, индийский Человек-паук, Человек-паук Пятно и другие. Стоимость фигурок варьируется от $ 12 до $ 20. А старт продаж запланирован на конец мая этого года.
Коллекция фигурок Funko по мультфильму «Человек-паук: Через вселенные 2»
Фото: Funko
Фото: Funko
Фото: Funko
В конце прошлого года соавторы и продюсеры сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет боле безумным, чем оригинал.
Мультфильм также будет и масштабней, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года. Одного из ключевых персонажей, Человека-паука 2099, озвучил Оскар Айзек.
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