Nintendo скоро поделится новыми деталями мультфильма Super Mario Bros.
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Nintendo анонсировала новую презентацию Direct. Она посвящена не играм, а грядущему полнометражному мультфильму про знаменитых братьев Марио и их друзей Super Mario Bros.
Подробности ивента пока неизвестны. Скорее всего, на нём покажут эксклюзивные кадры из мультфильма или расширенный трейлер. Возможно, для Mario Kart 8 Deluxe или других игр про Марио анонсируют посвящённые мультфильму дополнения.
Презентация состоится ночью с 9 на 10 марта. Начало в 1:00 мск.
Фото: Nintendo
Самого Марио в ленте озвучил Крис Пратт. Аня Тейлор-Джой подарила голос принцессе Пич, а Боузера озвучил Джек Блэк. Образ Донки Конга примерил на себя Сет Роген.
Новость по темеУ мультфильма про братьев Марио появился большой трейлер
Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года, но в России выхода проекта ждать не стоит.
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