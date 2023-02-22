Мандалорец, малыш Йода и другие — на свежих постерах третьего сезона «Мандалорца»

Disney поделилась новыми персональными постерами третьего сезона сериала «Мандалорец». На них изображены центральные персонажи — мандалорец Дин Джарин, малыш Йода, Бо-Катан Крайз и Гриф Карга.
Новые персональные постеры третьего сезона сериала «Мандалорец»
Мандалорец и малыш Йода
Фото: Disney
Бо-Катан Крайз
Фото: Disney
Гриф Карга
Фото: Disney
Ещё до премьеры третьего сезона автор «Мандалорца» Джон Фавро уже подготовил сценарий для продолжения. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию BFMTV INSIDE.
Судя по скорости работы Фавро и его команды, четвёртый сезон не заставит себя долго ждать. Когда именно стартуют съёмки продолжения, пока неясно.
Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+. В нём авторы пообещали раскрыть больше информации о культуре воинственного сообщества мандалорцев и рассказать об их уникальной мифологии.
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