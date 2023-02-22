Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для No Man's Sky вышло крупное дополнение с поддержкой PS VR2

Для No Man's Sky вышло крупное дополнение с поддержкой PS VR2
Аудио-версия:
Комментарии

Hello Games выпустила для космической песочницы No Man's Sky большое бесплатное обновление под названием Fractal. Оно добавляет в игру полноценную поддержку гарнитуры PlayStation VR2. Кстати, продажи игрового шлема стартовали сегодня в большинстве стран, не считая России.

Помимо поддержки новой гарнитуры, авторы добавили в No Man's Sky улучшенную поддержку HDR, миссии Nexus и гироскоп для Nintendo Switch, а также «Устрашающий визор», который напоминает шлем Дарта Вейдера. Кроме того, в игре появилась экспедиция «Утопия» в системе Баккин, а также универсальный звездолёт Utopia Speeder и многое другое.

Разработчики отмечают, что благодаря обновлению в No Man's Sky на PS VR2 красочная и качественная графика и реалистичный тактильный отклик.

Трейлер свежего обновления для No Man's Sky

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games

Capcom недавно показала свежий геймплейный трейлер Resident Evil Village в режиме VR. Напомним, у тайтла появится такой режим специально для PS VR2 — получить игру для гарнитуры виртуальной реальности смогут все владельцы самой игры.

Новость по теме
Появился свежий геймплей Resident Evil Village для PS VR2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023