Для No Man's Sky вышло крупное дополнение с поддержкой PS VR2

Hello Games выпустила для космической песочницы No Man's Sky большое бесплатное обновление под названием Fractal. Оно добавляет в игру полноценную поддержку гарнитуры PlayStation VR2. Кстати, продажи игрового шлема стартовали сегодня в большинстве стран, не считая России.
Помимо поддержки новой гарнитуры, авторы добавили в No Man's Sky улучшенную поддержку HDR, миссии Nexus и гироскоп для Nintendo Switch, а также «Устрашающий визор», который напоминает шлем Дарта Вейдера. Кроме того, в игре появилась экспедиция «Утопия» в системе Баккин, а также универсальный звездолёт Utopia Speeder и многое другое.
Разработчики отмечают, что благодаря обновлению в No Man's Sky на PS VR2 красочная и качественная графика и реалистичный тактильный отклик.
Трейлер свежего обновления для No Man's Sky
Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games
Capcom недавно показала свежий геймплейный трейлер Resident Evil Village в режиме VR. Напомним, у тайтла появится такой режим специально для PS VR2 — получить игру для гарнитуры виртуальной реальности смогут все владельцы самой игры.
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