Фото: локации сериала The Last of Us до и после применения спецэффектов

HBO опубликовал сравнительные кадры атмосферных локаций из сериала The Last of Us до и после добавления визуальных эффектов. По изображениям видно, что авторы старались сделать поля, заросшие листвой городские пейзажи и другие места максимально аналоговыми, с минимальным применением компьютерной графики и других голливудских «уловок».
Локации сериала The Last of Us до и после применения спецэффектов
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
20 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала The Last of Us. Серия стала одной из самых высокооценённых во всём шоу, однако в одной из сцен зрители заметили ляп.
Речь идёт о моменте на мосту, который пересекают Джоэл и Элли. На одном из крупных планов можно увидеть съёмочную команду, которая как ни в чём не бывало стоит возле деревьев. На это сперва обратил внимание один из зрителей шоу в «Твиттере», а затем и СМИ.
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