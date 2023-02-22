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Фото: локации сериала The Last of Us до и после применения спецэффектов

Фото: локации сериала The Last of Us до и после применения спецэффектов
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HBO опубликовал сравнительные кадры атмосферных локаций из сериала The Last of Us до и после добавления визуальных эффектов. По изображениям видно, что авторы старались сделать поля, заросшие листвой городские пейзажи и другие места максимально аналоговыми, с минимальным применением компьютерной графики и других голливудских «уловок».

Локации сериала The Last of Us до и после применения спецэффектов

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

20 февраля состоялась премьера шестого эпизода сериала The Last of Us. Серия стала одной из самых высокооценённых во всём шоу, однако в одной из сцен зрители заметили ляп.

Речь идёт о моменте на мосту, который пересекают Джоэл и Элли. На одном из крупных планов можно увидеть съёмочную команду, которая как ни в чём не бывало стоит возле деревьев. На это сперва обратил внимание один из зрителей шоу в «Твиттере», а затем и СМИ.

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