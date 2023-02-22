Джесси Пинкмана из «Во все тяжкие» мог сыграть звезда сериала «Ты»

Звезда сериала «Ты» Пенн Бэджли рассказал, что более 15 лет назад он почти получил одну из главных ролей в культовой многосерийной драме «Во все тяжкие».

Пенн признался, что он участвовал в прослушивании на роль Джесси Пинкмана. Эта роль в итоге досталась Аарону Полу. Бэджли пробовался на эту роль совсем юным — в возрасте 20 лет. Он отметил, что сценарий «Во все тяжкие» тогда его буквально поразил.

Мы с Аароном Полом пробовались на эту роль. На самом деле, это был лучший телевизионный сценарий, который я тогда читал. И я упустил эту историю.

Недавно Netflix выпустила первую половину четвёртого сезона сериала «Ты». По итогам первых дней стриминга шоу показало отличный старт. Всего за четыре дня его посмотрели в течение 92,07 млн часов.

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Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В продолжении он сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто знает что-то о прошлом Джо.