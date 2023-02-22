Стало известно, почему в «Человеке-муравье 3» ужасная графика

Несколько анонимных специалистов по визуальным эффектам в беседе с журналистами издания Vulture объяснили, почему CGI в «Человеке-муравье и Оса: Квантомания» сделан хуже, чем задумывался изначально. По их словам, топ-менеджеры Marvel решили не тратить на этот фильм много ресурсов, вложив больше денег в «Чёрную пантеру: Ваканда навеки» — эта картина у продюсеров была в приоритете.
Постпродакшен «Ваканды навеки» проходил примерно в то же время, что и для «Квантомании». Над обеими лентами работали одни и те же VFX-студии. При этом, как говорят анонимные специалисты, командам не хватало ни ресурсов, ни времени, чтобы создать достойные спецэффекты. Ещё им жёстко ограничили сроки сдачи работы.
По словам VFX-специалистов, режиссёры и продюсеры придирались к каждой мелкой недоработке. В итоге сотрудникам студий пришлось пахать по 80 часов в неделю в течение нескольких месяцев.
Сейчас вся индустрия, которую затронула Marvel, в очень сложном положении. Огромные объёмы работ приводят специалистов к выгоранию.
Специалисты отметили, что они не смогли договориться с боссами Marvel потому, что они рисковали потерять работу и даже больше — рабочие места.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» после разгромных отзывов не привлёк много аудитории в кинотеатры — по итогам первых выходных мировые сборы картины составили $ 225,3 млн, а в домашнем прокате удалось собрать $ 104 млн.
- 22 февраля 2023
-
21:40
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:41
-
18:15
-
17:46
-
17:26
-
17:03
-
16:27
-
16:23
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:03
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:29
-
12:52
-
12:45
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
09:05
-
08:43
- 21 февраля 2023
-
20:25
-
20:13