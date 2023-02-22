В Atomic Heart нашли настоящий телефон разработчика игры
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Игроки в Atomic Heart обнаружили любопытную пасхалку. Студия Mundfish прямо в игре на «Радиостанции Маяк» оставила реальный номер телефона одного из разработчиков. Обнаружившие номер пользователи в итоге дозванивались до одного из авторов экшена.
Разработчик отметил, что в первый день ему позвонили около 20 человек. Но он уже отключил этот номер телефона, потому что звонков в один момент стало слишком много.
Один из звонков разработчику Atomic Heart
Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода, но после обеда игроки вновь начали активно начинать или продолжать своё прохождение. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.
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