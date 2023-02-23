В Pixar объяснили провал «Базза Лайтера»

Прошлым летом студия Pixar выпустила мультфильм «Базз Лайтер» — спин-офф «Истории игрушек» про культового космонавта. Вопреки ожиданиям лента провалилась в прокате: при бюджете в $ 200 млн без учёта маркетинга проект собрал всего $ 226 млн и получил смешанные отзывы от зрителей.

Продюсер Pixar Пит Доктер попытался объяснить, с чем связан провал «Базза Лайтера». По его словам, мультфильм оказался слишком сложным для аудитории и требовал от неё слишком многого.

Мне кажется, что мы попросили слишком много у аудитории. Когда они слышат про Базза, они такие: «Отлично, а где Мистер Картофельная Голова, Вуди и Рекс?» А потом мы бросаем зрителей в научно-фантастический фильм, и они такие: «Что?»

Помимо нехватки других героев «Истории игрушек», Доктер признал, что аудитория привыкла к более мультяшному образу космонавта, в то время как «Базз Лайтер» делает из него практически обычного человека. И это сильно резонировало с ожиданиями зрителей.