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Глава HBO Max объяснил удаление сериала «Мир Дикого Запада»

Глава HBO Max объяснил удаление сериала «Мир Дикого Запада»
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В начале ноября HBO неожиданно закрыл сериал «Мир Дикого Запада» прямо после выхода четвёртого сезона. Холдинг не просто отменил продолжение шоу, но и убрал его из библиотеки HBO Max, чем вызвал недовольство у многих фанатов.

В интервью Variety глава по контенту онлайн-кинотеатра Кейси Блойс объяснил, с чем связан подобный ход компании. Оказывается, всё дело в деньгах: оставлять шоу в библиотеке с доступом за $ 15 попросту невыгодно, когда можно заключить договор с другими сервисами на аренду сериала.

Что касается нашей библиотеки: нужно ли делать каждый наш сериал эксклюзивном HBO Max? Мой ответ — нет. Люди забывают, что история телевидения — это окна с DVD. Это дорогие шоу. Мысль о том, что они будут вечно сидеть в библиотеке за 15 долларов в месяц, никогда не работала на телевидении.

Сейчас «Мир Дикого Запада» уже транслируют в некоторых американских онлайн-сервисах с рекламой, что для HBO в целом в новинку. Сейчас холдинг изучает возможность по созданию дешёвого тарифа в HBO Max для тех, кто не против прерывать просмотр ради рекламных интеграций за меньшие деньги.

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