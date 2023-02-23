Элли и Райли — на новых кадрах седьмого эпизода сериала The Last of Us

HBO показал новые кадры из седьмого эпизода сериала The Last of Us. На них изображены Элли и её подруга Райли — единственный по-настоящему близкий человек для главной героини до встречи с Марлин и Джоэлом.
Судя по кадрам, зрителей ждёт детальное воссоздание дополнения Left Behind, в котором авторы оригинальной The Last of Us рассказывали о недалёком прошлом героини. В нём девушки разгуливали по торговому центру, дурачились и наслаждались свободой.
Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.
Фото
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
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