Элли и Райли — на новых кадрах седьмого эпизода сериала The Last of Us

HBO показал новые кадры из седьмого эпизода сериала The Last of Us. На них изображены Элли и её подруга Райли — единственный по-настоящему близкий человек для главной героини до встречи с Марлин и Джоэлом.

Судя по кадрам, зрителей ждёт детальное воссоздание дополнения Left Behind, в котором авторы оригинальной The Last of Us рассказывали о недалёком прошлом героини. В нём девушки разгуливали по торговому центру, дурачились и наслаждались свободой.

Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.

Фото

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO