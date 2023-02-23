Авторы сериала The Last of Us объяснили причину панических атак Джоэла

Одной из главных тем в шестом эпизоде сериала The Last of Us стали панические атаки Джоэла, происходящие на протяжении всей серии. Как рассказали шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн, они хотели показать героя со слабой стороны.
По словам авторов, панические атаки Джоэла напрямую связаны с трагичными событиями в финале пятого эпизода, где погибают братья Генри и Сэм. Теперь герой постоянно чувствует опасность и переживает за Элли, пусть и страх у него, скорее, подсознательный.
Как отметил создатель вселенной The Last of Us Нил Дракманн, в игре авторы показывали дистанцирование героев друг от друга через диалоги, а в сериале с этим всё намного проще. Эмоции Джоэла можно передать через отдельные сцены, в то время как в игре мало кто будет следить за лицом главного героя.
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