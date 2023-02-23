Сегодня Escape from Tarkov стала лучше. Теперь играть с друзьями стало намного проще

Сегодня для Escape from Tarkov вышел патч 0.13.0.3. Помимо рядового исправления багов и правок сетевого кода он привнёс важное изменение — обновлённое и улучшенное лобби для сбора группы в рейд.
Ранее в Escape from Tarkov для каждого матча приходилось заново собирать всю группу своих друзей, и во время этого процесса игроки не могли менять снаряжение и делать что-либо без выхода из лобби. Это занимало много времени и было попросту неудобно. Такие «костыли» игроки терпели последние несколько лет.
Теперь же лобби в Escape from Tarkov стало больше похоже на другие популярные мультиплеерные шутеры вроде Call of Duty: Modern Warfare 2, Apex Legends или Rainbow Six: Siege. Группу можно собрать прямо из меню и она не сбрасывается после матча. Пока поиск рейда не запущен, все участники могут менять снаряжение и делать дела в своём убежище, не покидая группу. Также всем участникам не надо выбирать одинаковые условия рейда (место и время): это делает лидер группы, а остальные автоматически получают его настройки.
Другие изменения
- В тренировочном кооп-режиме сохраняется возможность набирать до 20 человек в группу в зависимости от локации.
- После рейда группа сохраняется с теми участниками, которые были в ней. Исключение – тренировочный кооп-режим с числом участников больше пяти, в этом случае в группе остаются первые пять членов группы.
- Изменена система начисления навыков в награду за квест, игроки всегда будут получать уровни навыка в количестве, указанном в квесте.
Исправления
- Исправлена ошибка, приводившая к появлению невидимых игроков и ботов в рейдах.
- Исправлена некорректная работа некоторых компонентов Oculus Audio, приводившая к неверному позиционированию звуков, утечкам памяти, снижению общей производительности. Это не финальная версия исправлений, работы по улучшению системы звука и настройке позиционирования звуков на локациях будут продолжаться в последующих обновлениях.
- Проведена настройка позиционирования звуков с учетом геометрии помещений на локации «Лаборатория».
- Исправлена проблема, приводившая к зависанию рук персонажа при использовании медицины и других расходуемых предметов.
- Исправлено и оптимизировано отображение источников света на локации «Улицы Таркова».
- Исправлена ошибка в поведении Зрячего и его свиты, которые не атаковали агрессивного игрока, находящегося очень близко к ним.
- Исправлен клиппинг некоторых разгрузок с пистолетами Glock.
- Исправлены некорректные иконки некоторых оружейных модулей и боеприпасов.
- Исправлена некорректная анимация наручных часов у ЧВК BEAR.
- Исправлена возможность спавна игроков в группе на разных точках спавна, в онлайн режиме, после рейдов в кооп-режиме.
- Исправлена возможность агрессии Зрячего на игрока с активным передатчиком в некоторых случаях.
- Исправлена проблема, приводившая к снижении репутации со Скупщиком, за убийство Зрячего или свиты, при игре за Дикого.
- Уменьшена вероятность убийства ботов без ответного огня при использовании наклонов и стрельбе из небольших отверстий, трудно просматриваемых укрытий.
- Исправлено наложение элементов интерфейса друг на друга при многократном переключении между экраном выбора персонажа и лобби.
- Исправлена причина возникновения 228 ошибки при взаимодействии с спортзалом в убежище.
- Исправлены некорректные точки падения аирдропов на некоторых локациях.
- Исправлены ошибки, приводившие к зависанию рук при использовании подствольных гранатометов.
- Исправлен звук стрельбы в тире на звук стрельбы в помещении.
- Исправлено некорректное поведение пользовательского интерфейса выбора валюты на Барахолке при переходе на другие экраны.
- Исправлены визуальные артефакты в ПНВ при включенном FSR 2.1.
- Исправлен порядок камор в барабане РШ 12.
- Исправлена ошибка возможного проигрывания анимации взвода курка при холостом выстреле после перехода из одиночного режима огня в двойное действие на револьверах РШ 12 и Chiappa Rhino.
- Исправлено отсутствие влияния штрафа к эргономике от снаряжения в рейде.
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