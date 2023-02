Сегодня Escape from Tarkov стала лучше. Теперь играть с друзьями стало намного проще

Сегодня для Escape from Tarkov вышел патч 0.13.0.3. Помимо рядового исправления багов и правок сетевого кода он привнёс важное изменение — обновлённое и улучшенное лобби для сбора группы в рейд.

Ранее в Escape from Tarkov для каждого матча приходилось заново собирать всю группу своих друзей, и во время этого процесса игроки не могли менять снаряжение и делать что-либо без выхода из лобби. Это занимало много времени и было попросту неудобно. Такие «костыли» игроки терпели последние несколько лет.

Теперь же лобби в Escape from Tarkov стало больше похоже на другие популярные мультиплеерные шутеры вроде Call of Duty: Modern Warfare 2, Apex Legends или Rainbow Six: Siege. Группу можно собрать прямо из меню и она не сбрасывается после матча. Пока поиск рейда не запущен, все участники могут менять снаряжение и делать дела в своём убежище, не покидая группу. Также всем участникам не надо выбирать одинаковые условия рейда (место и время): это делает лидер группы, а остальные автоматически получают его настройки.

Другие изменения

В тренировочном кооп-режиме сохраняется возможность набирать до 20 человек в группу в зависимости от локации.

После рейда группа сохраняется с теми участниками, которые были в ней. Исключение – тренировочный кооп-режим с числом участников больше пяти, в этом случае в группе остаются первые пять членов группы.

Изменена система начисления навыков в награду за квест, игроки всегда будут получать уровни навыка в количестве, указанном в квесте.

Исправления