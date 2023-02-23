Создатели Genshin Impact усиливают борьбу с утечками

Утечки обновлений для Genshin Impact уже давно стали нормой. Как правило, за несколько недель до выхода следующего патча инсайдеры публикуют достоверную информацию о будущем апдейте, что очень не нравится разработчикам.

Как сообщает издание Axios, студия MiHoYo обратилась в суд Калифорнии с целью выяснить, кто стоит за утечками. Китайские разработчики потребовали у «Твиттера» имена, номера телефонов, IP-адреса и «другую информацию, которой владеет, хранит или контролирует» соцсеть касаемо пользователей Merlin Impact, Genshin World и XWides.

В своём обращении авторы Genshin Impact заявляют, что вышеупомянутые люди негативно влияют на их проект, выкладывая в интернет конфиденциальную информацию, не предназначенную для третьих лиц. Сами авторы утечек не согласны с китайскими авторами: они отмечают, что MiHoYo уж слишком редко выходит на связь с игроками, поэтому утечки неизбежны.