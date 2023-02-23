В России растёт популярность облачных сервисов для игр

Российские платформы для облачного гейминга отчитались о заметном росте числа пользователей в 2022 году. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали несколько отечественных сервисов для удалённой игры.

Так, в VK Play Cloud рост оценивают в 50%, а в Loudplay в «несколько десятков процентов». Число пользователей сервиса Drova и прибыль за год выросли более чем в два раза, а среднее количество пользователей платформы МТС Fog Play выросло в 12 раз с момента открытия в феврале 2022 года.

Участники рынка тем временем опасаются, что уход иностранных партнёров сильно скажется на отрасли, когда больше разработчиков и издателей перестанут продлевать лицензии на свои игры, а без актуальной библиотеки ценность таких сервисов будет низкая.