Педро Паскаль плакал на съёмках шестого эпизода The Last of Us

В шестой серии The Last of Us Джоэл с Элли прибыли в Джексон, где герой Педро Паскаля встретил брата Томми, которого сыграл Гэбриел Луна. В этом эпизоде есть одна крайне эмоциональная сцена с Гэбриелем, во время которой Паскаль реально плакал — причём и в каждом отснятом дубле, и в перерывах между ними.

Об этом рассказала режиссёр шестой серии Ясмила Жбанич. Она была поражена тому, насколько Педро погружён в своего персонажа.

Педро плакал. Он плакал даже тогда, когда его не снимали — так он отдавал своему партнёру всю свою эмоцию, чтобы тот мог играть. Это очень необычно. Это так щедро со стороны актёра — передавать такие глубокие чувства. Я была поражена талантом Педро.

Одной из главных тем в шестом эпизоде сериала The Last of Us стали панические атаки Джоэла, происходящие на протяжении всей серии. Как рассказали шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн, они хотели показать героя со слабой стороны.

По словам авторов, панические атаки Джоэла напрямую связаны с трагичными событиями в финале пятого эпизода, где погибают братья Генри и Сэм. Теперь герой постоянно чувствует опасность и переживает за Элли, хотя страх у него скорее подсознательный.