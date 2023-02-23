Умер Тоору Окада — создатель культового звука из рекламы PlayStation

На 74-м году жизни из-за сердечной недостаточности скончался музыкант и продюсер Тоору Окада. Он известен многим геймерам по звуку к логотипу PlayStation, который присутствует практически во всех рекламных роликах игровой продукции Sony.

Заставка PlayStation со звуком, придуманным Тоору Окадой

Sony использует придуманный Тоору звук более 25 лет. Он также создал музыку для нескольких промороликов Crash Bandicoot, которые транслировались в 90-х. Благодаря своему рок-коллективу Moonriders Окада оказал огромное влияние на всю местную сцену. Он основал эту группу в середине 70-х.

Тоору Окада Фото: Twitter

Ранее культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн поучаствовал в продвижении гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, релиз которой должен состояться послезавтра, 25 февраля.

Исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети рекламный ролик, в котором он пробует устройство и играет в Horizon Call Of The Mountain.