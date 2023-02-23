Источник: HBO Max готовит сериал по «Гарри Поттеру» в духе Hogwarts Legacy
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HBO Max запустил в разработку сериал по мотивам игры Hogwarts Legacy, события которой в свою очередь разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера». О создании шоу со ссылкой на свои источники сообщил известный портал Giant Freakin Robot.
По данным инсайдеров, сериал пока находится на очень ранних стадиях разработки, а его события, как и в оригинальной игре, развернутся задолго до истории романов о Гарри Поттере и «Фантастических тварей». Warner Bros. пока не прокомментировала эту новость.
Hogwarts Legacy — первая большая ролевая игра по волшебной вселенной Джоан Роулинг, действие которой разворачивается в конце XIX века. Игрок берёт на себя роль юного волшебника, поступающего в Хогвартс сразу на пятый курс. Теперь ему предстоит узнать много нового о магическом мире, раскрыть тайну своего происхождения и остановить надвигающееся восстание гоблинов во главе с тёмным магом Виктором Руквудом.
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