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В России могут ввести пять возрастных рейтингов для цифровых версий игр

В России могут ввести пять возрастных рейтингов для цифровых версий игр
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В России для видеоигр могут ввести пять возрастных категорий — «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». Такую схему на круглом столе «Перспективное регулирование сферы компьютерных игр» предложил руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Малахов.

По словам Малахова, рейтинги должны присваивать сами разработчики или издатели, а не какие-либо органы власти. При этом предложенные им возрастные категории соответствуют европейскому стандарту PEGI.

ЦСР предложил ввести маркировку игр, распространяемых в цифровом формате. Физических носителей они не коснутся.

У нас есть два канала распространения. Физическая дистрибуция – это зона ответственности Роспотребназдора, интернет – Роскомнадзора. Мы не уверены что её (маркировку игр на физических носителях) стоит сейчас вводить, потому что это сложно, дорого и на деле небольшой процент игр распространяется на физических носителях.
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