Вышла Sons of the Forest. Это была самая ожидаемая игра в Steam

Создатели The Forest после череды переносов наконец-то выпустили продолжение симулятора выживания — Sons of the Forest. Правда, в ближайшее время сиквел будет доступен по программе раннего доступа. Такое решение приняли, чтобы в очередной раз не откладывать релиз.

И всего за 50 минут игра показала большие результаты — пиковый онлайн уже превысил 31 тыс. человек, таким образом это уже третий по масштабам запуск 2023 года. Впереди только две другие новинки февраля — Hogwarts Legacy (879 тыс.) и Atomic Heart (38 тыс.).

Примечательно, кстати, что Sons of the Forest доступна даже в российском сегменте Steam — стоимость составляет 1100 рублей. Если же вы переключили свой аккаунт на другой регион, то цены следующие:

Турция — 1200 рублей

Украина — 1250 рублей

Казахстан — 1280 рублей.

В целом для ближайших регионов цены одинаковые.