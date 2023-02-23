Вышла Sons of the Forest. Это была самая ожидаемая игра в Steam

Создатели The Forest после череды переносов наконец-то выпустили продолжение симулятора выживания — Sons of the Forest. Правда, в ближайшее время сиквел будет доступен по программе раннего доступа. Такое решение приняли, чтобы в очередной раз не откладывать релиз.
И всего за 50 минут игра показала большие результаты — пиковый онлайн уже превысил 31 тыс. человек, таким образом это уже третий по масштабам запуск 2023 года. Впереди только две другие новинки февраля — Hogwarts Legacy (879 тыс.) и Atomic Heart (38 тыс.).
Примечательно, кстати, что Sons of the Forest доступна даже в российском сегменте Steam — стоимость составляет 1100 рублей. Если же вы переключили свой аккаунт на другой регион, то цены следующие:
- Турция — 1200 рублей
- Украина — 1250 рублей
- Казахстан — 1280 рублей.
В целом для ближайших регионов цены одинаковые.
- 23 февраля 2023
-
21:53
-
21:10
-
19:56
-
19:54
-
19:30
-
19:06
-
18:32
-
18:03
-
17:32
-
17:15
-
16:46
-
16:23
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
14:54
-
14:25
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
13:01
-
12:41
-
12:19
-
11:00
-
03:21
-
01:03
-
00:51
- 22 февраля 2023
-
22:31
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
19:55
-
19:26