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Продажи Hogwarts Legacy превысили 12 млн копий. Это самая успешная игра по «Гарри Поттеру»

Продажи Hogwarts Legacy превысили 12 млн копий. Это самая успешная игра по «Гарри Поттеру»
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Hogwarts Legacy — гигантский успех для Warner Bros. Как сообщает Variety, новая игра по «Гарри Поттеру» продалась тиражом в 12 млн копий за первые две недели с релиза, принеся издательству более $ 850 млн. Теперь это официально самый успешный видеоигровой проект по вселенной Джоан Роулинг в истории.

Стоит отметить, что сейчас Hogwarts Legacy продаётся лишь на консолях текущего поколения и ПК. В апреле игра также выйдет на PS4 и Xbox One, так что цифра наверняка ещё увеличится в несколько раз, если авторам удастся портировать экшен без серьёзных проблем на устаревшее железо.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series после трёх дней раннего доступа. До России новинка официально не добралась, однако способы приобрести игру всё же есть.

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