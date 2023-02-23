Продажи Hogwarts Legacy превысили 12 млн копий. Это самая успешная игра по «Гарри Поттеру»

Hogwarts Legacy — гигантский успех для Warner Bros. Как сообщает Variety, новая игра по «Гарри Поттеру» продалась тиражом в 12 млн копий за первые две недели с релиза, принеся издательству более $ 850 млн. Теперь это официально самый успешный видеоигровой проект по вселенной Джоан Роулинг в истории.

Стоит отметить, что сейчас Hogwarts Legacy продаётся лишь на консолях текущего поколения и ПК. В апреле игра также выйдет на PS4 и Xbox One, так что цифра наверняка ещё увеличится в несколько раз, если авторам удастся портировать экшен без серьёзных проблем на устаревшее железо.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series после трёх дней раннего доступа. До России новинка официально не добралась, однако способы приобрести игру всё же есть.